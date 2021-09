"Pourris gâtés", avec Gérard Jugnot, sort mercredi

Vent de panique pour cette fratrie pourrie gâtée. Trois grands enfants vivant aux crochets de leur père milliardaire. Dépensiers et paresseux, ils ne font pas grand-chose de leur vie. Exaspéré par sa progéniture, Gérard Jugnot, dans le rôle du père, fait croire à sa famille qu'elle est ruinée. Le tournage se poursuit dans une bâtisse à côté de Marseille, bien loin du faste de Monaco. Interpréter l'enfant de Gérard Jugnot, c'est se faire réveiller aux sons des casseroles, mais surtout donner la réplique à une figure emblématique du cinéma français. "Gérard Jugnot, fait un très bon père". "Il est avenant, gentil et classe" ; "Il nous conseille. Il est vraiment bien", racontent ses enfants dans le film intitulé "Pourris gâtés". Jouer la comédie et faire rire pour aborder des sujets sérieux. "Ne pas tout donner à un enfant, ce n'est pas être un monstre", explique Gérard Jugnot. Une expérience radicale qui va transformer durablement chacun des membres de cette famille.