Pouvoir d'achat : le calendrier des mesures proposées par le gouvernement

Dès le 1er janvier 2019, toute heure supplémentaire travaillée rapportera plus. À partir du 5 février, cinq millions de foyers pourront toucher une prime d'activité plus élevée. Au mois de mars, deux millions de Français supplémentaires pourront profiter du chèque-énergie. Enfin, à partir du 1er juillet, cinq millions de retraités qui touchent moins de 2 000 euros par mois, percevront un remboursement de la hausse de la CSG.