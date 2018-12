Pouvoir d'achat : ce qui changera en 2019

Le 1er janvier, les mesures prévues par le gouvernement en réponse aux "gilets jaunes" devraient entrer en vigueur. Ces dispositifs devraient impacter sur notre pouvoir d'achat. Quels sont les secteurs concernés par ces dispositions ? À quoi les salariés, les fonctionnaires et les retraités devront-ils s'attendre ? Éléments de réponse avec notre journaliste Garance Pardigon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.