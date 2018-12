Pouvoir d'achat : l'appel aux patrons

Bon nombre de patrons d'entreprise se disent favorables au versement d'une prime défiscalisée pour leurs employés, mais sous certaines conditions. Parmi ces modalités, on retrouve la possibilité, pour eux, d'en fixer le montant. L'organisation patronale, elle, insiste pour que cette prime ne soit pas obligatoire. Cette mesure n'en est pas moins attendue par les salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.