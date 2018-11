Pouvoir d'achat : vivre avec moins que le SMIC

Une catégorie de la population était largement représentée durant la mobilisation des "gilets jaunes", ceux dont le revenu mensuel ne dépasse pas les 1 000 euros. Comme eux, près de neuf millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Et pour arriver à joindre les deux bouts, ils doivent réduire leurs dépenses au minimum. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.