Pouvoir d'achat : ces commerçants qui bloquent les prix

Si vous recherchez le bon plan du moment de supermarché, il suffit de lever les yeux. Une barquette de fraises à moins de deux euros, des bananes à 98 centimes le kilo. Ici, les prix sont garantis les plus bas du marché. Et si le client trouve moins cher ailleurs, il se présente avec le ticket de caisse de la concurrence et le supermarché lui remboursera 20 fois la différence. Cette offre concerne 100 produits achetés par l'enseigne à prix cassé à des grandes marques qui écoulent leurs stocks. Depuis plusieurs semaines, la grande distribution multiplie les gestes pour réduire la facture. Encaissement des chèques en différé, réduction pour les abonnés ou blocage des prix. Cette plateforme de livraison de produits bio a gelé le prix d'une centaine de produits du quotidien pour quatre mois. Avec l'inflation, ces pâtes devraient, par exemple, être vendus 2,28 euros. Leur prix est maintenu à 1,98 euro, soit 30 centimes d'économies. Pour bloquer les prix, il affirme renier sur ces marges. Des gestes qui ne sont pas qu'un simple cadeau pour le consommateur. Dans cette guerre des prix, les petits commerçants, eux aussi, sont contraints de baisser leur marge pour rester compétitifs. Les matières premières de ce boulanger ont augmenté de 30% mais, lui, a gelé ses prix. Il pourra tenir ainsi jusqu'à cet été, mais au-delà, il sera contraint d'augmenter ses prix. T F1 | Reportage T. Leproux, G. Gruber