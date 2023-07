Pouvoir d'achat : la revanche des routes nationales

Les Charnaud ont roulé 600 kilomètres. Ils n'ont pas vu une seule barrière de péage et n'ont jamais dépassé les 90. Comment ont-ils fait ? La famille n'a tout simplement pris que la Nationale. Les routes nationales ont de nouveau leurs adeptes. Selon un conducteur, c'est beaucoup plus intéressant au niveau tarif, parce que ça consomme beaucoup moins que sur l'autoroute. Par exemple, un trajet Lyon-Orange par la Nationale 7 vous fera économiser 19 euros de péage. Côté carburant, la Nationale l'emporte aussi haut la main. Même pour le pique-nique, la famille Beauvasse a aussi sortit la calculatrice. Les producteurs locaux ont ainsi de nouveaux clients. Lorsque la journée est classée rouge sur l'autoroute, la Nationale vous ferait même gagner du temps. Stéphanie et Fabien ont fait le test, grâce à leur GPS. "On gagne en temps et en argent. En plus, le paysage vaut le détour", explique Stéphanie. Pour profiter des paysages, ils n'étaient pas les seuls. Sur certaines portions, la nationale 7 a même renoué avec ses célèbres bouchons. TF1 | Reportage G. Charnay, M. Nadal, N. Martineau