Pouvoir d’achat : la seconde jeunesse des bazars

Des fausses médailles, aux stylos à pompons. En entrant dans ce magasin, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez acheter. Ici, chacun se laisse tenter par des achats plaisirs. Voilà à quoi ressemblent les bazars en 2022. Finies donc les vieilles devantures, les produits accrochés au plafond, les boîtes à outils en désordre. Cette boutique modernise donc le concept. Tout est minutieusement agencé, mais les petits prix sont toujours là. Et pour conquérir sa clientèle, cette enseigne danoise ne s'est pas installée n'importe où. Ces bazars modernes cartonnent partout et deviennent même à la mode grâce notamment aux plus jeunes. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs filment leurs achats dans ce bazar discount. Ils présentent les derniers gadgets ou les nouveaux produits de beauté. Résultat : les jeunes dévalisent les rayons. De quoi laisser les parents un peu dubitatifs. Une aubaine pour cette marque néerlandaise avec 600 points de vente créés depuis son arrivée dans les pays en 2012. Pour rester dans les coups, les magasins plus anciens se réinventent. Celui-ci, par exemple, célèbre pour ces articles de fête, s'est offert des rayons flambant neufs, remplis d'objets pour la maison. Le coût des travaux s'est élevé à 300 000 euros par magasin, près de 45 millions d'euros au total. Le plus gros investissement jamais réalisé par cette enseigne. Un coup de neuf nécessaires sur un marché devenu très concurrentiel. le nombre d'enseignes de bazars a doublé en dix ans. T F1 | Reportage A. Cazabonne, C. Nieulac