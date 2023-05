Pouvoir d'achat : le crédit municipal ne désemplit pas

Cette jeune femme, en image, dépose à contrecœur deux bagues, une paire de boucles d’oreilles et un collier de perles. Ils sont aussitôt vérifiés, pesés selon le cours de l’or. En échange, elle reçoit 350 euros. Il n'y a pas d’autres choix pour payer ses prochaines factures. Dans quelques mois, elle pourra récupérer ses bijoux une fois la somme remboursée, avec les intérêts. C’est ce que l'on appelle le "prêt sur gage". Accessible avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile, une agence à Limoges, signe trente nouveaux contrats tous les mois. C'est une solution coûteuse pour le client. Ces boucles d’oreilles, en image, estimées à 200 euros, quinze euros d'intérêts, à payer tous les six mois. Sur un contrat de deux ans, il faudra donc rembourser 260 euros. Depuis quelques mois, le nombre de jeunes actifs et de retraités augmente au guichet pour un dépannage d’urgence. Des bijoux, mais aussi des vases, tableaux ou instruments de musique, sont déposés chaque semaine dans les 47 crédits municipaux de France. L’estimation n’est pas toujours à la hauteur des attentes. Une fois les difficultés surmontées, neuf propriétaires sur dix récupèrent leurs objets. Les autres sont vendus aux enchères. TF1 | Reportage L. Baqué, V. Dietsch, V. Gauquelin