Pouvoir d’achat : les Français accros à la revente

C'est devenu une habitude. Trois à quatre fois par an, Sophie Sliti plonge dans ses placards à la recherche de vêtements et d'accessoires dont elle ne s'en sert plus. Photos, descriptifs ... Grâce à une plateforme en ligne, elle espère revendre ce sac la moitié de son prix d'achat neuf. Une activité jusqu'ici plutôt lucrative. Selon une étude, en moyenne, le revenu tiré de la vente de produits d'occasion s'élève à 67 euros par mois, par vendeur. Sur Internet, le nombre de transactions a bondi ces deux dernières années, notamment sur la principale plateforme dédiée à la seconde main. Sur Internet, comme en magasin, cela concerne tous les âges. Si les 18-35 ans sont les plus concernés, les 50-75 ans sont également très actifs. Ils touchent en moyenne 42 euros par mois en revendant leurs produits en passant, par exemple, par ce type d'enseigne spécialisé. Pour concurrencer les sites de vente en ligne et convaincre les plus réticents, ils en proposent même un nouveau service aux clients. Pour Flavien Neuvy, économiste et directeur de l'Observatoire Cetelem, c'est un secteur dont la croissance n'est pas prête de s'arrêter. Les marques, elles-mêmes, investissent le marché de l'occasion qui pèse aujourd'hui, au niveau national, pas moins de sept milliards d'euros par an. T F1 | Reportage C. Adriaens,-Allemand, A. Cazabone