Pouvoir d'achat : un panier de courses plus cher à la rentrée ?

Au début de l'été, dans une grande surface des Yvelines, nous avons étudié les prix des aliments du quotidien, comme le beurre, les pâtes ou la viande. Aujourd'hui, nous sommes revenus dans les mêmes rayons avec la même liste d'achats. En deux mois, les prix ont-ils augmenté ? "Je crois qu'il y a un peu tout qui a augmenté généralement. Pour le même prix, on a beaucoup moins de choses à acheter", selon une automobiliste. Cela est vrai pour certains produits, comme la viande blanche. Le kilogramme des filets de poulet que nous avons pris vaut 1,45 euro plus cher qu'au début juillet. C'est la même chose pour une plaquette de beurre qui coûtait 2,20 euros. Aujourd'hui, elle est à 2,31 euros, soit 0,11 euro de plus. Le lait aussi a augmenté. La bouteille d'un litre est désormais vendue à 1,01 euro. Une bouteille de lait d'une marque de distributeur à ce prix est un record. Alors comment expliquer cette hausse ? "C'est la conséquence de la hausse de l'alimentation animale, de la hausse de l'énergie. Ce sont des postes de coût qui sont très élevés pour les producteurs, pour les laiteries qui transforment le lait, et donc aujourd'hui pour le consommateur", explique Olivier Dauvers, journaliste, spécialiste de la grande distribution. TF1 | Reportage M. Poujol, M. Simon, P. Limpens