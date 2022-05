Pouvoir d'achat : votre caddie n'est plus le même

Semaine après semaine, au moment de payer ces achats, la hausse des prix ne passe plus vraiment inaperçue avec des clients qui doivent payer de plus en plus le prix fort. Claude est retraitée. Elle dépense avec son mari 125 euros par semaine. Et ses courses commencent toujours par le rayon des légumes avec à chaque fois, une idée bien précise en tête. Ses achats commencent toujours de la même manière, un œil sur les prix et l'autre sur ses futures recettes, au goût d'économie. Des hausses multiples au supermarché, comme le prix au kilo du saumon qui a augmenté de plus de 8 euros en un mois, la moutarde de 9% ou encore le fromage comme le saint-nectaire qui a dépassé la barre symbolique des 20 euros le kilo. Du jamais-vu pour une des vendeuses qui travaillent dans le supermarché depuis une quinzaine d'années. Chantal vit seule et dépense 50 euros en moyenne pour ses courses avec une règle stricte : ne prendre ce qu'elle a dans sa liste. Elle n'achète plus par exemple de fromage. Alors pour préserver tant bien que mal son pouvoir d'achat, cette ancienne cuisinière achète de nombreux produits surgelés, mais surtout, elle se rend dans le rayon dédié aux promotions pour faire des stocks sur plusieurs semaines. Alors, face à la hausse des prix de l'alimentaire, cette retraitée est résignée à abandonner certains produits. De son côté, avec 150 euros de courses pour trois personnes. Cette infirmière scolaire va aussi désormais à l'essentiel. Autant de nouvelles habitudes de consommation qui pourraient encore durer avec une inflation annoncée à plus de 5% durant cet été. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive