Pr Arnaud Fontanet : "On ne peut pas compter sur l'immunité collective pour nous protéger"

Intervenu sur notre antenne, le Pr Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, a évoqué les conditions pour que le déconfinement se fasse dans de bonnes conditions. "Il faudrait être capable de diagnostiquer des nouveaux cas, rendre rapidement les résultats, isoler les nouveaux patients et retrouver la trace de leur contact. Il faudra des stocks de matériel de protection pour la population et les soignants". Le chercheur a rappelé que "seulement 6% de la population française a été infectée" par le nouveau coronavirus. "Le confinement était nécessaire pour bloquer l'arrivée des patients en réanimation. Le virus n'ayant pas circulé, on ne peut pas compter sur l'immunité collective pour nous protéger".