Pr Bruno Lina : "Ce confinement est indispensable, il faut qu'il dure suffisamment longtemps pour qu'on voit l'effet"

La France n'a pas lancé de dépistage massif face à la propagation du coronavirus. Est-elle en train de payer cher ce choix ? "Non", répond le Pr Bruno Lina. "On est en capacité de tester 10 000 personnes tous les jours. C'est toutefois insuffisant pour pouvoir faire du dépistage de masse. On espère pouvoir d'ici quelques semaines organiser un réseau de laboratoires et d'outils qui vont nous permettre de monter à la puissance de 30 000 tests par jour. Avec un peu plus de 200 000 tests par semaine, on sera en capacité de pouvoir bien mieux surveiller l'épidémie", déclare-t-il. Interrogé sur la prolongation du confinement, le virologue juge que cette mesure est "indispensable". "On ne pourra commencer à voir l'effet qu'à partir de demain. Pour lui, l'excellent marqueur est celui de la "réduction du nombre de cas admis en réanimation" qu'on "pourra observer d'ici une dizaine de jours vraisemblablement". "En fonction de cette courbe dynamique, on pourra à ce moment là définir quand on pourra commencer à penser arrêter au confinement", poursuit-il. Sur les traitements, "l'essai clinique marche remarquablement bien. Le nombre d'inclusions est extrêmement élevé", se félicite le Pr Bruno Lina. "Cet essai clinique contient plusieurs possibilités thérapeutiques. On teste un vrai médicament antiviral qui s'appelle le remdesivir. On a un autre bras qui est un recyclage d'un médicament contre le VIH qui s'appelle le lopinavir/ritonavir. On va avoir un troisième groupe qui va être une association d'interféron et de ce médicament . Et enfin le dernier groupe qui est l'hydroxychloroquine", a-t-il détaillé sur notre antenne.