Pr Didier Houssin : "La priorité était de faire le maximum pour les professionnels de santé"

On est passé d'un moment où l'on disait que les masques ne servaient qu'aux gens qui étaient malades pour ne pas contaminer, à un port généralisé, préconisé par l'Académie de médecine. Qu'est-ce qui a changé depuis ces dernières semaines ? À cette interrogation, Pr Didier Houssin a répondu que : "La priorité était de faire le maximum pour les professionnels de santé." Et qu'il s'agit d'une "mesure de protection collective". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.