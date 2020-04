Pr Jean-François Timsit : "Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait un essai randomisé qui nous dise que la chloroquine, c'est formidable"

Le professeur Didier Raoult a présenté au chef de l'État jeudi une nouvelle étude sur la chloroquine. Elle porte sur un millier de patients. Interrogé sur le débat autour de ce médicament, le Pr Jean-François Timsit, chef du service de réanimation médicale et des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris, affirme "qu'on aimerait tous y croire" mais il n'y a "aucune preuve malheureusement". Il a aussi rappelé que "l'hydroxychloroquine est potentiellement vectrice d'un certain nombre de complications".