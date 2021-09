Précarité étudiante : ils vivent avec 250 euros par mois ?

Décrochage scolaire, détresse psychologique, ... Plusieurs études évoquent un phénomène qui s'accroît. Nos journalistes ont rencontré étudiante en droit concernée par ce phénomène. Elle est boursière et a réussi à décrocher un petit logement en banlieue parisienne. Mais une fois le loyer de 400 euros payé, il lui reste 90 euros pour vivre chaque mois. À la faculté de Jussieu, en plein centre de Paris, nous avons rencontré trois autres étudiants boursiers. Ils vivent chacun avec seulement 250 euros par mois. Même avec un petit boulot, trouver un logement leur est impossible. L'un d'eux habite encore chez ses parents. Tous les matins et soirs, il emprunte le métro et le TER. Au bout d'un long périple de plusieurs heures, il rejoint la campagne. La précarité étudiante s'enracine. Un constat dressé par deux infirmière scolaires, Saphia Guereschi et Samia Bounouri. Études à l'appui, elles évoquent un jeune sur deux souffrant de troubles anxieux. Et c'est sans compter sur l'aide alimentaire, plus nécessaire que jamais. Preuve en est, à travers la France, une vingtaine de villes étudiantes appelle l'association Solidaire Linkee à l'aide.