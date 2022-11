Préhistoire : les artistes sculptaient déjà

Elles font tout, sauf leur âge, avec leur silhouette stylisée, étonnamment modernes. Mais tout droit venues de la préhistoire, on les a baptisées les Vénus. Un cercle assez fermé de 250 vénérables dames, en pierres, en ivoire, en terre cuite ou en bois. Les archéologies les ont retrouvées sur un vaste territoire européen. Dans les réserves du musée de l'Homme sommeille la plus célèbre d'entre elles : la Vénus de Lespugue qui a failli ne pas sortir vivante d'une campagne de fouilles en 1922 dans une grotte de Haute-Garonne. À force d'effort, elle finit par retrouver presque toutes ses formes et fasciner les scientifiques. Est-elle une femme accouchante ou dans sa pleine maturité avec ses hanches larges et ses seins lourds ? Doit-on lire dans son dos un pagne, ou plutôt, en la retournant une chevelure ? Rien n'a jamais été tranché. Sauf qu'avec ses quinze centimètres taillés dans une défense de mammouth, ce tout petit bout de femme est depuis 100 ans une muse peu banale repensée, réinterprétée par les plus grands sculpteurs. TF1 | Reportage F. Leenknegt, X. Boucher