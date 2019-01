Prélèvement à la source : les réponses à vos questions

La réforme de l'impôt sur le revenu n'est en place que depuis mardi 1er janvier 2019. Il est donc normal que les questions des contribuables soient encore nombreuses. "Doit-on encore continuer à remplir une déclaration de revenus ?" et "que faire en cas de changement de situation ?" font partie des plus récurrentes. Pour répondre à vos questions, nos équipes se sont rendues dans un centre d'appel des Finances Publiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.