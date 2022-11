Prélèvements frauduleux : ces petites sommes qui passent inaperçues

En consultant hier ses relevés bancaires, Sarah-Ophélie Roffet, victime de piratage, a eu une mauvaise surprise. Elle a été déduite de 49,85 par Solfex France. Comme elle, des centaines de personnes, dans toute la France ont été prélevées le même jour, de la même somme, et par la même société. Le point commun entre toutes ces victimes est qu'elles sont intérimaires au sein du groupe Adecco. Dans un communiqué de ce 11 novembre, le groupe nie avoir été victime d'un piratage, mais reconnaît l'ampleur du problème. En prélevant de petites sommes, les escrocs savent qu'ils peuvent plus longtemps passer inaperçus. Si nous voyons tout de suite les gros retraits sur nos comptes bancaires, nous ne sommes pas souvent attentifs aux petits prélèvements. La cybercriminalité a pris de l'ampleur en particulier depuis les confinements, qui ont accéléré les démarches en ligne. En un an, les vols de données ont augmenté de 79%. Dans le cas des intérimaires d'Adecco, les victimes craignent que les pirates n'aient pas volé que leurs numéros de compte. Il est impossible pour l'instant de connaître l'ampleur de la fraude. Le groupe Adecco compte plus de 138 000 intérimaires. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Hanout, A. Cazabonne