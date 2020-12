Premier cas en France : que sait-on du virus mutant ?

Tout commence au CHU de Tours. Il y a cinq jours, un patient est testé positif au Covid-19. Parce qu'il revient du Royaume-Uni où le virus mutant se propage très vite, son test est envoyé à l'Institut Pasteur à Paris qui découvre qu'il s'agit de cette nouvelle souche. L'homme, aujourd'hui sans symptômes, est placé à l'isolement dans la région. Désormais, les autorités sanitaires tentent de retrouver les éventuels cas contact. D'ailleurs, la direction générale de la Santé n'écarte pas d'autres cas positifs possibles dans les prochains jours. Alors, faut-il s'en inquiéter ? Docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincarré (AP-HP) de Garches (Hauts-de-Seine), précise: "On ne peut pas dire qu'il est plus dangereux. On peut dire qu'il se diffuse mieux. Et malheureusement, on peut imaginer que de façon arithmétique, on aura plus d'hospitalisation". Le vaccin actuel resterait-il efficace ? Les fabricants l'affirment et rajoutent qu'ils sont capables de produire un nouveau vaccin en seulement six semaines. L'Hexagone n'est pas le seul pays touché, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne ont aussi signalé la présence de cette variante. Une souche différente circule même en Afrique du Sud.