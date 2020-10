Premier combat officiel de MMA dans l'Hexagone

Toute une génération de sportifs attendait avec impatience la reconnaissance du MMA dans l'Hexagone. Il a été en partie interdit à cause de l'autorisation des coups au sol. Mais pour la première fois ce samedi, les combattants français ont pu exercer légalement leur sport. Pour cela, le cadre, mais aussi les règles et les formations, ont été établis. Un travail de plusieurs années a été mené par la fédération du MMA. Environ 1 000 personnes ont pu assister à ce show à l'américaine.