Premier gros incendie de l'été : 250 hectares de végétations en feu près de Narbonne

Les autorités craignent que les feux ne se rapprochent des zones habitées, notamment de la commune de Gruissan. À cause des vents tournants, l'incendie est très virulent. Le responsable des opérations a indiqué tout à l'heure qu'ils rendaient le travail des pompiers très compliqué puisqu'il leur est quasiment impossible de déterminer la trajectoire prise par la flamme. Alors, depuis le début de l'incendie vers 13 heures, le feu a changé à plusieurs reprises de direction et se dirigeait vers certains secteurs quasiment inaccessibles de ce massif de la Clape dans le département de l'Aude. Plus de 250 hectares de végétation ont été ravagées par les flammes. Quelques habitations, un camping et des domaines viticoles ont été évacués de manière préventive dans l'après-midi. Et les habitants demeurent inquiets de ce qui pourrait se passer cette nuit. Ils espèrent quand même l'arrivée de la pluie dimanche en milieu de matinée.