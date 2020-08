Premier mariage célébré après les explosions à Beyrouth

Malgré la catastrophe survenue à Beyrouth, Rabih et Renata Hokayem n'ont pas annulé leur mariage prévu vendredi. La cérémonie, la première depuis les explosions, s'est déroulée dans une église non loin des lieux du drame. D'ailleurs, les traces de la tragédie y sont encore bien visibles : éclats de verre au sol et vitraux soufflés par les déflagrations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.