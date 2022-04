Premier tour : participation en léger recul

Êtes-vous allés voter ? En tout cas, c’est le sujet de discussion dans les allées de ce marché de Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Les réponses sans détour de ces Français qui attendent leur tour, avec leur carte d’électeur à la main. Sur la Côte d'Azur, certes, il y a des personnes devant les bureaux de vote, mais la tentation du bord de mer est à raison de quelques inscrits, et quelques abstentionnismes assumés. Quant à ce petit village du Puy-de-Dôme, en pleine campagne, comme partout ailleurs, pas d’obligation de porter le masque. Mais la plupart l’ont mis, car le virus circule toujours. Ce dimanche matin, en Nouvelle-Calédonie, dans la même file d’attente se succèdent les septiques et les plus convaincus. À l’étranger, les ressortissants votent aussi, comme en Israël et en Hong Kong. Les résidents New-yorkais, eux, affirment qu’ils sont fiers d’aller aux urnes. Le scrutin, c’est ce qu’ils les rattachent à leur pays d’origine. Désormais, en France Métropolitaine, pour ceux qui hésitent encore, les bureaux ferment à 19h, et même 20h dans certaines grandes villes. TF1 | Reportage Q. Fichet, G. Frixon, P. Lefrançois