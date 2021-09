Premier vol touristique de SpaceX : quel intérêt ?

Des touristes en combinaison spatiale. Ils ne sont pas spationautes, et pourtant ils reviennent de l'espace, un peu sonnés mais très heureux. Les quatre premiers touristes spatiaux ont amerri samedi soir au large de la Floride. Quel intérêt y a-t-il à quitter la Terre pour aller passer trois jours de vacances dans l'espace ? S'offrir une fenêtre sur la planète contre quelques dizaines de millions d'euros, faire aussi l'expérience de l'apesanteur à quatre dans une cabine de neuf mètres cube. Mais leur mission ne s'arrête pas là. Ils tweetent ce matin "Aidez-nous à récolter 200 millions de dollars" au profit d'un hôpital. Le patron de SpaceX a nonchalamment répondu qu'il donnerait 50 millions de dollars. Les quatre participants du vol sont des donateurs : un chef d'entreprise, un professeur, un ancien soldat et une assistante médicale. Aucun astronaute professionnel n'était à bord du vaisseau. Ils étaient en orbite à 575 km de la Terre, plus haut que la Station spatiale internationale, alors que Richard Branson et Jeff Bezos n'ont fait qu'effleurer l'espace. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.