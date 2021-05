Premier week-end de déconfinement au soleil

Des kilomètres d'embouteillages, jusqu'au bout, il aura fallu patienter pour profiter de ce week-end sans restriction de déplacements et s'offrir, pourquoi pas, une escapade dans les Pyrénées à 1 500 mètres d'altitude. "On a envie de nature, de grands espace, ça fait du bien". Et le hasard a plutôt bien fait les choses. Le soleil était au rendez-vous, suffisant pour que certains se lancent dans des randonnées. 400 kilomètres plus loin, la plage est bondée de touristes. Le moindre mètre carré de sable semble avoir trouvé preneur. "Les enfants sont ravis, ils peuvent jouer avec le sable. Il fait beau, c'est l'avant-goût des vacances de juillet-août". Un avant-goût de vacances d'été dont il fallait mieux profiter alors qu'il risque de pleuvoir ce dimanche sur toute la côte atlantique.