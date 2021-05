Premier week-end de déconfinement : il y a du monde en Ardèche

Pour fêter la fin de leur année scolaire, trois étudiants lyonnais sont venus camper au bord de la rivière Ardèche. Ils ont voulu prendre un grand bol d'air, comme une délivrance. Finie la limite des dix kilomètres. Avec une bonne nuit de sommeil, le réveil rime avec dépaysement. "C'est très agréable. On n'est pas très loin de chez nous et ça nous permet de nous ressourcer", confie l'une d'entre eux. "Ça fait du bien de se retrouver dans la nature, en groupe", ajoute une autre. Impossible de venir en Ardèche sans entreprendre la descente des gorges en canoë. Après les ultimes recommandations du loueur, Nina, Albane et Hugo se lancent dans l'aventure. Depuis quelques jours, malgré une eau à 18 degrés, les demandes ne cessent d'affluer. "On a beaucoup d'appels téléphoniques", lance Wilfried Kalkias, directeur de la base nautique du Pont d'Arc. Il ne reste plus qu'à se laisser glisser au fil de l'eau pendant 31 kilomètres. Par ailleurs, au centre de Vallon Pont d'Arc, les touristes commencent aussi à affluer. Ce week-end ensoleillé a déjà un petit goût estival.