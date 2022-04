Première frappe ukrainienne sur le sol russe Ukraine

Les missiles frappent et mettent le feu au dépôt de carburant. Sur ces images, sous une autre angle, on voit les hélicoptères attaquer. À la suite, deux salves de roquettes chacun. L’attaque a lieu à Belgorod en Russie, à une trentaine de kilomètres de la frontière. Un tel assaut sur le territoire russe est totalement inédit dans le conflit. L’Ukraine l’a-t-elle mené ? Tout l’indique. Dans cette vidéo, on voit l’un des hélicoptères s’éloigner. Il s’agit d’un modèle Mi-24 en service dans l’armée ukrainienne et l’armée russe. Moscou accuse les Ukrainiens qui ne démentent pas mais ne confirment pas non plus. Les dégâts ne sont pas majeurs, mais le symbole est fort. Les Russes préviennent déjà. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin souligne : “On ne peut pas considérer cela comme quelque chose qui va créer les conditions appropriées pour la poursuite des négociations”. L’attaque n’a pas fait de victimes. T F1 | Reportage F. LItzler