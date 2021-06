Première : une station 100% électrique

Elle ressemble à une station-service classique, sauf qu’ici on ne choisit pas entre du super 95 ou du diesel, mais plutôt entre du 175 watts ou du 50. Il n'y a pas de pompe pour remplir le réservoir, mais des bornes de recharge. Impossible de payer en carte bleue, uniquement avec son téléphone. La durée de la charge pour Christian Joint, un client, est de 45 minutes. “C’est plus long que l’essence, oui bien sûr. Je vais faire un tour au magasin”, précise-t-il. Et faire des achats pendant qu’il patiente. Compter une vingtaine d’euros pour un plein d’électricité qui permettra de rouler entre 300 et 400 kilomètres. De 20 à 40 minutes entre chaque client, doit-on alors redouter des files d'attente interminables devant ces stations 100% électriques ? "La plupart de la recharge d’un véhicule électrique ne se fait pas au charge rapide, ça va se faire en charge lente, soit à votre domicile, soit à votre bureau, soit en voirie. Là vous n‘aurez que 5% du marché à traiter”, nous confie Philippe Callejon, directeur mobilités et nouvelles énergies France de Total. Total Energy va installer une centaine de stations 100% électriques dans la plupart des grandes villes françaises d’ici fin 2023 et le double sur les autoroutes. Dans l’objectif d’installer une borne rapide tous les 150 kilomètres. Mais est-ce suffisant pour faire face à l’augmentation du nombre de voitures électriques ? De son côté, le gouvernement s’est fixé l’objectif de 100 000 bornes fin 2022.