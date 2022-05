Premiers civils évacués du site Azovstal à Marioupol

À bord de ce bus russe siglé d'un "Z", une vingtaine de femmes et d'enfants ukrainiens sont évacués samedi soir de Marioupol. Un convoi, accompagné par l'ONU et la Croix-Rouge. Dans une commune proche de la ville assiégée, les civils sont transférés dans d'autres bus. "Ville de Zaporijia", peut-on lire ici. Leur destination, à 220 kilomètres au Nord. Depuis plus de deux mois, ils s'étaient réfugiés dans l'immense site industriel Azovstal, à Marioupol. Douze kilomètres carrés, dernière poche de résistance dans la ville, bombardée sans relâche par l'armée russe. Grâce à un accord de cessez-le-feu, pour la première fois, une poignée de civils a donc pu être évacuée, mais ils seraient encore un millier dans ces sous-sols. Des images, tournées il y a dix jours, poussent la communauté internationale à demander leur évacuation d'urgence. L'opération d'hier vient contredire les accusations des Russes envers le Régiment Azov. La Russie affirme qu'au total, 46 femmes et enfants ont été évacués de l'usine samedi. Aucun engagement n'a en revanche été pris sur le sort des centaines de personnes, encore bloquées à l'intérieur. TF1 | Reportage S. Chevallereau