Premiers grands départs : 980 km de bouchons

Adieu le travail et l'école, direction les plages de l'océan Atlantique. Avec une particularité cette année, beaucoup plus de monde que d'habitude à cette période. Les Français plébiscitent la première semaine de juillet. "Juillet, c'est moins cher et moins de monde. À Vendée, pour quinze jours, ça reste abordable", dit un père de famille. "C'est vrai que c'est intéressant. Il y a moins de monde. Les nuits sont fraîches, les journées sont intéressantes. Oui, j'aime bien le mois de juillet", ajoute un autre. Bison Futé a placé tout le Nord-Ouest en rouge dans le sens des départs. Fini le monopole des embouteillages estivaux dans le Sud de la France, aujourd'hui, vous êtes aussi nombreux à vous diriger vers les cités balnéaires du nord. Le littoral breton qui enregistre 6 % en plus de réservation et la Vendée. "D'après ce qu'on a regardé, les Airbnb étaient un petit peu moins cher dans le Nord-Ouest que dans le Sud", indique une femme. Il reste toujours les fans inconditionnels de la Méditerranée. Ils ont également dû s'armer de patience et s'adapter aux fortes chaleurs. Avec 33 degrés aux thermomètres, les parents redoublent de vigilance. "Il y a pas mal d'embouteillages. Ça fait du bien de se relaxer un petit peu. Ça fait partie des vacances", "on privilégie les grandes aires, où il y a une aire de jeux où ils peuvent se défouler et un grand espace intérieur où il y a la clim", "on fait plus d'arrêts quand les enfants ont besoin de s'arrêter et qui réclament des pauses", expliquent plusieurs mamans que le 20H de TF1 a interrogées. La circulation devrait revenir à la normale ce dimanche. Les axes routiers repassent au vert. La prochaine difficulté à prévoir aura lieu jeudi, à la veille du 14 juillet. En attendant, ceux qui ont dévalé les kilomètres toute la journée peuvent enfin souffler. TF1 | Reportage S. Bougriou, L. Deschateaux, N. Hadj Bouziane