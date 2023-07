Préparation du XV de France : les images de la première semaine d'entraînement des Bleus

À peine arrivés et déjà sur le terrain. Préparation physique personnalisée, entraînement intensif... à 61 jours du début de la Coupe du monde de rugby, le XV de France n'a pas une minute à perdre. Dimanche dernier, les 42 joueurs sélectionnés sont arrivés à Monaco. C'est l'heure des premières retrouvailles et des premiers repas tous ensemble. Le public est déjà au rendez-vous. Certains ont parcouru 200 kilomètres pour les rencontrer. Pendant deux mois, nous serons en exclusivité dans les coulisses de l'Équipe de France, au plus près des joueurs et du staff. Le programme est chargé. L'hôtel n'est qu'à deux minutes à pied du stade Louis-II. Au début, les échauffements sont plutôt ludiques, mais assez nerveux. Rapidement, les exercices s'intensifient sous un soleil de plomb. Pour ce premier rassemblement, une vingtaine de joueurs des clubs de la région aident les champions à s'entraîner. Après tant d'efforts, un peu de réconfort. C'est jacuzzi pour certains et cryothérapie dans une pièce à moins 95 degrés pour d'autres avant les prochains entraînements. TF1 | Reportage M. Dupont, M. Guénégan