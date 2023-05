Près de 50 000 pique-niques organisés au Royaume-Uni

Sur la nappe, le pique-nique démarre avec des pâtisseries aux couleurs et à l'effigie des animaux royaux. À côté, des macarons à l'image du couronnement, du champagne britannique, et puis les traditionnels sandwichs au bacon. Dans les allées du parc, une carte du quartier est distribuée par des messieurs en habits d'apparat, afin de savoir où se passent précisément tous les pique-niques et le programme de la journée. Pour ceux qui veulent un souvenir, avant ou après le déjeuner qui démarre, ils ont à leur disposition un trône fleuri où l'on peut se prendre en photo. Les festivités prendront fin à 19 heures, heure locale, avec un concert qui sera donné à côté du roi. Avec notamment Lionel Richie et Katy Perry. TF1 | Duplex F. XAVIER MÉNAGE