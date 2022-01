Près de 6 000 barils de pétrole déversés sur les côtes péruviennes

Une vingtaine de plages souillées au cœur de deux réserves naturelles protégées. Dans une zone de pêche et de tourisme, cette marée noire est une catastrophe écologique et économique que les efforts de centaines de bénévoles péruviens tentent désespérément d'atténuer. C'est à la raffinerie de la Pampilla, plus au sud, que l'accident s'est produit, il y a une semaine. Au moment où un tanker déchargeait son pétrole, une violente houle provoquée par un tsunami des Tonga aurait déstabilisé le terminal. Près de 6 000 barils de bruts se sont ainsi échappés. Le bras de fer entre la compagnie Repsol et le gouvernement est désormais engagé. "Nous attendons de l'entreprise qui a provoqué la catastrophe écologique qu'elle prenne toutes ses responsabilités", a déclaré le président péruvien. De son côté, l'entreprise, qui a déployé équipes et matériels sur place, pointe les autorités maritimes qui n’auraient pas émis d’avertissement concernant les conséquences de l'éruption aux îles Tonga. Le ministre de l'Économie a évalué les pertes, tous secteurs confondus, à plus de 50 millions de dollars. TF1 | Reportage S. Pinatel, N. Gohet