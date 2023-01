Près du front : les hôpitaux accueillent les soldats blessés

C'est la première ambulance de la journée. Et il va y en avoir beaucoup d'autres. Les Russes bombardent intensément la ligne de front ce samedi matin. Et en dix minutes, le bilan est d'ores et déjà lourd. On compte des blessés par éclat d'obus, il y a ceux qui ne sont touchés que légèrement aux jambes ou sur le reste du corps. La puissance des déflagrations fait perdre la mémoire de certains d'entre eux. Mais il y a également des cas beaucoup plus graves. Certains saignent encore et ils ont besoin d'être stabilisés. On extrait avec un aimant les éclats métalliques insérés sous la peau. Et on oriente les soldats victimes de commotion ou simplement choqués. Mais déjà, dehors, les ambulances militaires doivent repartir dans la zone sous le feu, située à un quart d'heure de route. Positionnés au croisement de deux chemins, les sauveteurs y attendent au péril de leur vie. Les bombardements se poursuivent. Et il faut se mettre à couvert à chaque sifflement de roquette. Dans quelques instants, d'autres soldats blessés ou mourants seront à transporter vers l'arrière. Un ballet infernal que ces hommes courageux répètent chaque jour. TF1 | Reportage M. Scott, L. Kadoche, P. Buffard