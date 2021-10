Prescription des lunettes : les ophtalmos voient rouge

Les ophtalmologistes ont fait douze ans d'études de médecine contre trois pour les orthoptistes. Alors, ils crient au risque pour la santé de leurs patients et refusent de lâcher leur expertise au profit de ces derniers. Pour cause, ces deux catégories de professionnels de santé pourront bientôt prescrire des lunettes de vue. Selon eux, les orthoptistes formés à la rééducation des yeux pourraient ne pas détecter assez tôt des pathologies graves. Pour le gouvernement, ce projet de loi serait une réponse à des délais d'attente trop longs pour prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Pourtant, ces délais ont baissé de trois semaines en moyenne depuis 2019 en France. À Dijon (Côte-d'Or), le constat se vérifie. Des plages horaires sont disponibles dans les grandes villes.Mais qu'en est-il des autres localités ? Nous avons essayé de prendre un rendez-vous à Belfort, 50 000 habitants. Il n'y a aucun créneau avant le 1er décembre. Pour Loïc Callué, orthoptiste à Dijon, ce projet de loi serait une solution pour réduire les délais et ne présente aucun risque pour les patients. "Dans notre formation, on nous apprend à détecter les pathologies qu'il peut y avoir. Et ce sont les ophtalmologues eux-mêmes qui nous apprennent. Et on sera également réorienté vers les médecins si on se rend compte qu'il y a quelque chose". Le projet de loi devrait être discuté samedi à l'Assemblée nationale.