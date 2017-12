Présidence LR : Nicolas Sarkozy s'est affiché avec Laurent Wauquiez

Le premier tour de l'élection du président du parti "Les Républicains" est prévu le dimanche 10 décembre 2017. Trois candidats, deux hommes et une femme, sont en lice. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est imposé comme favori. Ce vendredi 8 décembre 2017, il a reçu le soutien de Nicolas Sarkozy à Lyon, lors d'une rencontre organisée entre l'ancien chef de l'État et le candidat à la présidence des Républicains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.