Le président égyptien a riposté contre l'attaque dans une mosquée du Sinaï

L’Égypte a démarré 3 jours de deuil national après l'attentat qui a fait 305 morts dans une mosquée de Bir al-Abed, dans le nord du Sinaï. Une dizaine d'hommes armés ont explosé une bombe avant de tirer sur les fidèles. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a riposté à cette attaque par plusieurs frappes aériennes. On en parle avec Benoît Christal, envoyé spécial TF1 en Égypte. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.