Au coude à coude avec François Fillon dans les derniers sondages, Jean-Luc Mélenchon organise un grand meeting ce dimanche à Marseille. Un meeting sur le thème de la paix, et en plein air sur la Canebière et le vieux port. L'objectif est de rassembler le plus de monde possible et de renvoyer le message d'un vrai soutien populaire.