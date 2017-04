À quelques jours du second tour de l’élection présidentielle, les bureaux de vote ont du mal à trouver des assesseurs, ces volontaires qui retirent les bulletins des enveloppes et qui comptent les voix. Jusqu’à présent, ils étaient issus des principaux partis. Mais en l’absence des socialistes et des Républicains, il est difficile de trouver des bénévoles.