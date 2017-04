Présidentielle 2017 : comment les sondeurs vont-ils s’organiser pour délivrer des résultats fiables ?  

Les premières estimations des candidats qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle sont attendues demain à 20 heures. Mais cette année les règles ont changé : les instituts de sondage n’auront plus qu’une heure pour délivrer les premières estimations à cause d’une fermeture plus tardive des bureaux de vote. Ainsi la méthode va changer cette année pour les sondeurs, qui pourront faire remonter plus rapidement les informations récoltées dans les bureaux de vote à l’aide d’un smartphone.