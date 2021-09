Présidentielle 2022 : Anne Hidalgo se lance dans la course

À peine candidate et déjà sur le terrain. Un premier déplacement ce dimanche après-midi pour rencontrer des soignants éprouvés par la crise. Si demain, elle est élue présidente, Anne Hidalgo fera de l’hôpital l’une de ses priorités. “Il faut remettre et mettre beaucoup de moyens dans nos services publics dont l’hôpital”. Un peu plus tôt dans la matinée, la mise en scène avait été particulièrement soignée, sur les quais de Seine, pas ceux de Paris, mais à Rouen pour casser son image. Et sous ce barnome, des élus socialistes, qui attendaient ce moment solennel depuis des mois. “J’ai décidé d’être candidate à la présidence de la République française”. Anne Hidalgo, la fille d’immigrés espagnols, arrivée dans l’Hexagone à l’âge de trois ans. Elle veut redonner espoir aux classes populaires, dit-elle. Et s’en prend, sans le nommer, au président de la République. La maire de Paris est venue avec un début de programme : multiplication par deux des salaires notamment des enseignants pendant le mandat, la fin du nucléaire à long terme et davantage de pouvoir aux communes. Des propositions qui n’ont pas manqué de faire réagir Jean-Luc Mélenchon. On l’aura compris. Rassembler la gauche, la mission s’annonce difficile, voire impossible. Cette semaine, elle publiera “Une femme française”, un livre mélange de confessions intimes et d’idées pour notre pays, deuxième étape de son lancement de campagne.