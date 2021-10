Présidentielle 2022 : "J'ai cette culture du résultat qui fait terriblement défaut à l'Etat français aujourd'hui", Denis Payre

Face au déficit de notoriété que Denis Payre a eu récemment, il a dit qu'il a un sacré atout qui est sa provenance de la société civile. "Je suis moins connu, mais le Figaro disait récemment que je ne suis peut-être pas le moins légitime. J'ai créé deux leaders dans des domaines dans lesquels les Français ne sont pas très présents", confie le candidat à l'investiture des Républicains. Il a également ajouté qu'il a une culture du résultat qui fait terriblement défaut à l’État français aujourd'hui. Avec une dépense publique hors de contrôle, un État terriblement mal géré, un pouvoir d'achat assommé... c'est par rapport à cela que Denis Payre a voulu s'impliquer pour apporter son savoir-faire. Pour rappel, Denis Payre est un libéral et il prend une baisse massive de l'impôt sur le revenu. Selon lui, on est obligé de faire le chèque de 100 euros en catastrophe pour éviter un Gilet jaune puissance dix. "Dans le pays, 2 000 euros nets par mois coûtent 3 500 euros à l'entreprise. Il y a 1 500 euros de charges et c'est beaucoup trop", explique Denis Payre. Quel est alors son programme ?