Présidentielle 2022 : Marine Le Pen revient sur ses "erreurs" et les leçons qu'elle en a tirées

Elle admet avoir commis des "erreurs". Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle, est revenue au 20H de TF1 sur son débat raté de l'entre-deux-tours contre Emmanuel Macron, en 2017. "Les erreurs, ça vous grandit et ça vous ramène aussi à une forme de modestie qui manque tant dans la vie politique", a-t-elle reconnu. "On peut parfois commettre des erreurs et on apprend, on en tire l'expérience. Depuis 20 ans que je fais de la politique en première ligne, j'ai une très grande expérience. J'ai une très grande expérience car j'ai rencontré des centaines de milliers de Français, ils m'ont expliqué leurs souffrances, leurs attentes, leurs inquiétudes", a-t-elle ajouté. Ce débat, qui a marqué la campagne présidentielle de 2017, a marqué le début d'une traversée du désert pour la candidate, vivement critiquée jusque dans son camp. "On tire les leçons quand on a un échec", assure-t-elle aujourd'hui. "Mais un homme politique qui n’a pas subi l’échec est-il véritablement capable de diriger? Car un parcours politique, c'est un parcours initiatique. Il faut avoir enregistré des succès mais parfois il faut aussi être capable de se remettre en question. Un des grands défauts de nos responsables, c’est qu’ils ne sont pas capables de se remettre en question, ce n’est pas mon cas", a-t-elle martelé.