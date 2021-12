Présidentielle 2022 : Non, Gabriel Attal n'a pas annoncé la mise en place du vote électronique

Partagé des milliers de fois, notamment par le candidat à l'Élysée Florian Philippot, un extrait d'une conférence de presse de Gabriel Attal laisse penser que l'exécutif veut mettre en place le vote électronique pour la prochaine présidentielle. Certains crient déjà à la manipulation et à la fraude. Dans cette vidéo, tout est fait pour nous faire croire que nous sommes en pleine 5ème vague. On retrouve d'ailleurs tous les codes des chaînes d’information. Il s'agissait en fait d'"un montage juxtaposant un extrait tronqué datant du 17/02 et un bandeau BFM récent”, alerte le porte-parole du gouvernement sur Twitter. Le gouvernement a bien éposé l'hiver dernier un amendement en faveur du vote électronique. Mais celui-ci a été rejeté. Au prochain scrutin, le vote électronique va donc rester l'exception comme d'habitude. Puisque depuis 2004, près de 66 communes testent déjà les machines à voter. TF1 | Garance Pardigon