Présidentielle 2022 : qui est Denis Payre, candidat à l'investiture LR ?

Ils sont tous venus mardi matin au siège des Républicains. Il s'agit des plus connus des candidats ou des présidents de région : Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, Michel Barnier ou "Monsieur Brexit", et Eric Ciotti, patron de la puissante Fédération des Alpes-Maritimes. Tous étaient sur la même photo que Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou, et Denis Payre, un inconnu, ou presque, dans cette compétition. Denis Payre, le moins connu des prétendants, doit d'abord se présenter aux militants. Il veut faire entrer la société civile en politique. "C'est une autre vision, c'est une personne qui connaît bien l'entreprise. Et ça, ce sont des choses importantes", affirme un militant. "S'il n'arrive pas à la présidence, il fera un excellent ministre des PME", ajoute une autre. Plafonnement des aides sociales et suppression de 620 000 postes de fonctionnaires, en serial entrepreneur à succès, Denis Payre se veut libéral et pragmatique. Son objectif : 145 milliards d'économies. Des propositions qu'il va continuer à présenter à condition qu'il obtienne les 250 parrainages d'élus exigés.