Présidentielle américaine : Donald Trump repart en campagne après son hospitalisation

Après le premier débat présidentiel du 29 septembre dernier qui a réuni plus de 73 millions d'Américains devant leur écran, Joe Biden et Donald Trump étaient attendus de nouveau sur le ring jeudi prochain. Mais ce deuxième débat a finalement été annulé vendredi. Le président américain en exercice ne veut pas affronter son adversaire par visioconférence. En revanche, il a repris le cours de sa campagne avec ce meeting actuellement en cours à la Maison Blanche. Lundi, le chef d'État américain se rendra en Floride.