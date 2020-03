Présidentielle américaine : faut-il être un milliardaire pour entrer ou rester à la Maison Blanche ?

Arriver jusqu'à la Maison Blanche coûte cher et même très cher. Pour des centaines de millions de dollars, c'est presque devenu une cacophonie à la télévision. Chaque candidat fait son autopromotion pour la campagne présidentielle 2020. Michael Bloomberg a déjà dépensé en trois mois 500 millions d'euros autant que Barack Obama pour toute sa campagne électorale en 2012. Lors de la dernière présidentielle en 2016, 6,3 milliards de dollars ont été investis. Cette année, les 10 milliards seront atteints, deux fois le déficit de la sécurité sociale dans l'Hexagone.