Présidentielle américaine : la provocation suprême de Donald Trump

La partie la plus féroce de la campagne présidentielle a démarré aux Etats-Unis. Tous les coups sont désormais permis pour Donald Trump, avec attaque personnel sur l'âge ou la santé de son concurrent. Le président sortant a d'ailleurs demandé un test antidopage pour son adversaire Joe Biden avant leur débat télévisé mardi prochain. Il a également défié les démocrates en nommant une nouvelle juge ultra conservatrice à la cour suprême.